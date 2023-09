iPhone 15 Pro è disponibile: compratelo adesso, POCHE SCORTE su Amazon

Con grande stupore e sorpresa (anche da parte nostra), abbiamo osservato che iPhone 15 Pro, il nuovo melafonino di casa Apple, è tornato disponibile su Amazon. La colorazione è quella in titanio nero (l’unica rimasta sul noto portale di e-commerce) e il taglio di memoria è di 128 GB. Se siete interessati/e, fate presto: non sappiamo quante scorte siano rimaste perciò non perdete tempo: a 1239,00€, spese di spedizione incluse, è il device più esclusivo che possiate prendere oggi (a meno che voi non vogliate il Pro Max, che purtroppo è andato “sold out” in pochi minuti dall’apertura dei preordini).

iPhone 15 Pro: il miglior smartphone del momento

Questo meraviglioso iPhone 15 Pro dispone di caratteristiche uniche nel mercato degli smartphone tradizionali: ha un display da 6,1 pollici con cornici super sottili, Dynamic Island (rimasta invariata rispetto allo scorso anno), schermo ProMotion Super Retina XDR con luminosità di picco di 3000 nit, ma non finisce qui. Il tutto è protetto da un vetro Ceramic Shield di nuova generazione mentre il frame laterale e posteriore è in titanio spazzolato misto a lega di alluminio.

C’è una batteria capiente che promette un giorno di utilizzo intenso con una singola carica, ha il nuovo processore Apple 17 Pro e dispone di tre sensori fotografici da 48, 12 e 12 Megapixel che girano video in ProRES e scattano foto in ProRAW. Si ricarica con la USB Type-C (novità assoluta) e ha il supporto per la fast charge wireless e per la tecnologia MagSafe. Al posto del selettore dell’audio troviamo qui il pulsante “azione” che permette di essere personalizzato a proprio piacimento.

Se siete interessati/e, fate presto; le scorte potrebbero essere molto limitate. Costa tanto, è vero (1239,00€, ma molto meno rispetto allo scoso anno). Le spese di spedizione infine, sono comprese nel prezzo del dispositivo; non lasciatevelo sfuggire, questo è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.