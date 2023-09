iPhone 15 Pro è ancora DISPONIBILE su Amazon, preordinalo ADESSO

Pochissimi giorni fa Apple ha aperto i preordini per i nuovi smartphone di punta del 2023; iPhone 15 e tutti gli altri modelli della gamma sono finalmente fra noi. Alcune versioni, lo dobbiamo ammettere, sono andate “sold out” in pochissime ore. Addirittura, il Pro Max è andato a ruba dopo pochi minuti. Tuttavia, girovagando su Amazon, abbiamo visto che la versione base della serie premium, iPhone 15 Pro, è ancora disponibile al prezzo consigliato di 1239,00€, spese di spedizione incluse. C’è la consegna celere e immediata e la versione in sconto è quella in titanio bianco con 128 GB di memoria interna. Arriverà a casa vostra venerdì 22 settembre, come da prassi. Siete pronti? Non lasciatevelo sfuggire perché è un’occasione da non perdere.

iPhone 15 Pro: il top di gamma del momento

Non prendiamoci in giro: iPhone 15 Pro è il top di gamma del momento, lo desiderano tutti. È il nuovo telefono della mela ed è ricco di funzionalità esclusive; pensiamo all’introduzione della porta USB Type-C, alla nuova fotocamera aggiornata con software di punta, al chipset Apple 17 Pro e alla scocca in titanio aerospaziale, come quella di Apple Watch Ultra. Il modello che vi consigliamo noi oggi (uno dei pochi ancora disponibili) è quello in titanio bianco con 128 GB di memoria interna.

Costa 1239,00€, spese di spedizione incluse e lo trovate su Amazon. Ovviamente la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita. Non dovrete spendere soldi aggiuntivi per portarvelo a casa e, in più, potrete anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate? C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche), un anno di garanzia con il costruttore e due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.