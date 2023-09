iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: le 11 novità più importanti da conoscere

Apple ha appena annunciato l’arrivo dei nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. I modelli di punta sono certamente quelli più ricchi di funzionalità avanzate e caratteristiche di alto livello. Ecco le 11 novità assolute da conoscere sui nuovi melafonini.

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: le 10 novità più importanti

Prima di decidere se acquistare uno dei nuovi melafonini, dai un’occhiata alle 11 caratteristiche da conoscere assolutamente:

Design in titanio: I nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max presentano un design in titanio di grado aerospaziale, che li rende robusti e allo stesso tempo leggeri. Questa lega pregiata offre una resistenza superiore e permette ad Apple di realizzare la linea Pro più leggera mai progettata; Profili smussati: i bordi dei nuovi melafonini presentano un’inedita texture spazzolata e profili smussati, conferendo loro un aspetto elegante e moderno; Tasto Azione personalizzabile: L’interruttore per attivare e disattivare la suoneria è stato sostituito da un nuovo tasto Azione che offre opzioni aggiuntive. È possibile personalizzare le funzioni del tasto, come l’accesso rapido alla fotocamera o alla torcia, l’attivazione di Memo vocali e molto altro ancora; porta USB-C: addio porta Lightning, benvenuto standard USB-C di tipo 3. Ultra veloce, la novità permetterà ai melafonini non solo di adeguarsi allo standard ormai universale, ma anche di ricaricare e di trasmettere dati in modo ultra veloce; Fotocamera avanzata: Gli iPhone 15 Pro e Pro Max vantano un sistema di fotocamere evoluto, che comprende l’equivalente di sette obiettivi professionali. La fotocamera principale da 48MP supporta la nuova risoluzione super alta da 24MP come impostazione predefinita, offrendo immagini di qualità straordinaria. Inoltre, sono presenti miglioramenti alla modalità Notte, Smart HDR e una nuova generazione di ritratti con messa a fuoco e Controllo profondità; Teleobiettivo 5x (solo su iPhone 15 Pro Max): Il modello Pro Max offre un nuovissimo teleobiettivo 5x, che consente di avvicinarsi ancora di più ai dettagli senza compromettere la qualità delle immagini; Chip A17 Pro: i nuovi melafonini sono alimentati dal potente chip A17 Pro, il primo processore a 3 nanometri nel settore. Grazie a miglioramenti significativi nella CPU, nella GPU e nel Neural Engine, l’esperienza di utilizzo e le prestazioni sono elevate a un livello superiore; Design robusto e leggero: grazie all’utilizzo del titanio e del vetro posteriore più robusto mai visto su uno smartphone, i dispositivi sono costruiti per durare nel tempo. La combinazione di materiali premium offre una protezione affidabile senza compromettere la leggerezza del dispositivo; Display Super Retina XDR: Entrambi i modelli sono dotati di un display Super Retina XDR con tecnologie always-on e ProMotion, che garantiscono un’esperienza di visualizzazione di altissimo livello con colori vividi e dettagli nitidi; Nuovi colori: Gli iPhone 15 Pro e Pro Max saranno disponibili in quattro nuovi splendidi colori: titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale. Questa varietà di scelte estetiche permette agli utenti di esprimere il proprio stile personale; Prestazioni di gioco e video avanzate: Grazie al chip A17 Pro e al nuovo controller USB, gli iPhone 15 Pro e Pro Max offrono prestazioni di gioco e video di livello superiore. Il supporto al ray tracing con accelerazione hardware e l’uscita video HDR fino a 4K e 60 fps consentono esperienze immersive e coinvolgenti.

Si tratta solo di 10 delle tante novità dei nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max. Dispositivi di punta che, a sorpresa, vantano anche un prezzo di listino più basso rispetto a quello offerto per i diretti predecessori. A questo punto, non rimane che aspettare il prossimo venerdì 15 settembre, quando prenderanno il via ufficialmente i preordini.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.