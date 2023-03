iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: ci sarà uno scanner LiDAR di nuova generazione

I futuri iPhone 15 Pro e Pro Max disporranno di uno scanner LiDAR migliorato e di nuova concezione. Si dice che questo sensore particolare verrà fornito da Sony e non più dai costruttori precedenti.

iPhone 15 Pro e Pro Max: cosa sappiamo del nuovo LiDAR?

In una nota appena pubblicata online, i due analisti Curis e O’Malley hanno affermato che il costruttore nipponico Sony fornirà quasi tutti i componenti del nuovo scanner LiDAR per iPhone 15 Pro (e Pro Max). Ecco cosa hanno dichiarato:

Sony potrebbe prendere la maggioranza, se non la totalità, della quota del sensore rivolto verso il mondo nei modelli di quest’anno con la società che fornisce un modulo, VCSEL, ricevitore e driver. Questo è un vento contrario sia per LITE che per COHR che consideriamo probabile.

Dello stesso parere sembra essere anche il noto analista della mela Ming-Chi Kuo che, poche settimane or sono, aveva dichiarato che Sony avrebbe sostituito i fornitori Lumentuym e WIN Semiconductors nei materiali per il sensore LiDAR dei prossimi flagship dell’azienda di Cupertino.

Le soluzioni di Sony saranno più efficienti dal punto di vista energetico e quindi, il sensore LiDAR di iPhone 15 Pro potrebbe offrire prestazioni al top e un’autonomia superiore al previsto, con un minor impatto sulla batteria, dunque.

Per chi non lo sapesse, il LiDAR è uno scanner che è stato inserito, per la prima volta, in iPad Pro del 2020 e, subito dopo, in iPhone 12 Pro. Consente di misurare la distanza della luce e permette di apprendere informazioni chiave sulla profondità e sulle misurazioni. Come sempre, sarà un’esclusiva dei gadget premium. Se volete leggere tutti i rumors usciti su iPhone 15 (e non solo), vi invitiamo a cliccare qui. Se desiderate il miglior iPhone del momento, vi consigliamo iPhone 14 (128 GB) su Amazon a 887,00€.

