iPhone 15 Pro: di nuovo DISPONIBILE con consegna IMMEDIATA domani

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta sensazionale: attenzione, il meraviglioso iPhone 15 Pro, nella sua iterazione color Titanio blu, con 128 GB di memoria interna, è tornato disponibile con consegna celere e immediata in pochissimi giorni (anche in meno di 24 ore, come si può evincere). Di fatto, se lo ordinate entro pochissime ore (dovete essere veramente veloci), potrebbe arrivare presso il vostro domicilio – o un luogo da voi designato – entro domani, venerdì 27 settembre 2023. Non pensateci troppo e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte. Non sappiamo quando tornerà perciò siate veloci e approfittatene: costa 1239,00€, spese di spedizione incluse.

Sappiate che, volendo, potrete anche dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con il servizio esterno di CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile), oppure in alternativa, con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero.

iPhone 15 Pro: il top del top ad un prezzo spettacolare

Questo smartphone è il migliore della linea; ci troviamo di fronte all’ultima ammiraglia tecnologica di Apple, ricca di features speciali pensate per i videomaker e i content creator. Dispone di un processore A17 Pro che spinge anche sul versante gaming e nelle app più complesse, ma non finisce qui. Riesce a elaborare i file in ProRES e in ProRAW realizzati con le fotocamere principali del dispositivo. Non di meno, ha uno schermo OLED da 6,1″ ProMotion Super Retina XDR con luminosità massima di 2000 nit che assicura una visibilità incredibile anche sotto la luce diretta del sole.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata (anche in meno di 24 ore visto che è prevista per domani, venerdì 27 settembre). Sbrigatevi se siete interessati/e all’acquisto perché le scorte potrebbero terminare a breve. Costa solo 1239,00€, spese di spedizione incluse, su Amazon: fate presto prima che terminino le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.