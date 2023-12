iPhone 15 Pro da 1 TB a PREZZO SCONTATO su Amazon (anche Pro Max)

Il top di gamma è in offerta: le versioni da 1 TB di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, infatti, sono disponibili in offerta su Amazon, con possibilità di completare l’acquisto a prezzo ridotto rispetto a quanto si spenderebbe acquistandoli all’Apple Store.

iPhone 15 Pro è disponibile al prezzo scontato di 1.759 euro, con 110 euro di risparmio, mentre iPhone 15 Pro Max è acquistabile al prezzo scontato di 1.869 euro, con 120 euro di risparmio. Per entrambi i modelli, la consegna è immediata e c’è, quindi, la possibilità di ricevere lo smartphone nel giro di pochi giorni.

Da notare, però, che solo alcune colorazioni sono disponibili in sconto. Per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, è possibile completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate senza interessi, utilizzando la carta di debito. Per accedere alle offerte è possibile cliccare sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max da 1 TB: ora a prezzo scontato su Amazon

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare:

iPhone 15 Pro da 1 TB al prezzo scontato di 1.759 euro, con 110 euro di sconto

al prezzo scontato di 1.759 euro, con 110 euro di sconto iPhone 15 Pro Max da 1 TB al prezzo scontato di 1.869 euro, con 120 euro di sconto

Ricordiamo che entrambi gli smartphone sono dotati del potente Apple A17 Pro, il chip di nuova generazione realizzato dalla casa di Cupertino, con processo produttivo a 3 nm, e di un display OLED. L’acquisto può essere completato (per gli utenti abilitati agli acquisti rateali) anche con pagamento in 5 rate senza interessi, pagando con carta di debito. La consegna è sempre gratuita e, soprattutto, è disponibile in pochi giorni.

Per accedere alle offerte, verificando le colorazioni disponibili, è possibile cliccare sui box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.