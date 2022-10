iPhone 15 Pro: ci saranno dei pulsanti super tecnologici

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, i nuovi modelli Pro della gamma di iPhone 15 potrebbero presentare dei pulsanti innovativi a stato solido con Taptic Engine al seguito. Facciamo il punto della situazione nell’articolo completo.

In un post su Twitter, il noto insider del web ha spiegato che in futuro, i tasti relativi al bilanciere del volume e all’accensione del dispositivo sugli iPhone di fascia alta del 2023 avranno una struttura “a stato solido”, molto simile a quella che abbiamo visto su iPhone 7, per intenderci.

iPhone 15 Pro come iPhone 7: ci sarà il Taptic Engine?

Questa tecnologia dovrebbe sostituire i pulsanti fisici reali che, come si può immaginare, sono soggetti a rottura e/o deperimento. Allo stesso modo, la compagnia usa un metodo molto simile per i trackpad dei suoi MacBook che non hanno un vero e proprio movimento, ma il motorino posto sotto emette piccole vibrazioni che simulano il gesto fisico.

My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 28, 2022

Di fatto, sembra che i futuri melafonini dell’OEM di Cupertino presenteranno dei motori Taptic aggiuntivi sia sul frame sinistro che su quello destro. Con questa feature potrebbero simulare il movimento dei tasti reali pigiabili in modo classico. In poche parole, il numero di Taptic Engine aumenterà drasticamente, passando da uno a ben tre.

In passato, avevamo appreso un rumor simile in merito all’Apple Watch e ai suoi tasti fisici, ma sembra che sia stato solo un “falso allarme”. La compagnia non ha mai inserito la suddetta funzionalità a bordo dei pulsanti reali dello smartwatch ma, al contrario, ne ha aumentato il numero e gli utilizzi (vedasi con l’Apple Watch). Oltre alla porta USB Type-C, questo sarà uno dei principali aggiornamenti della gamma iPhone 15 del 2023.

