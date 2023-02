iPhone 15 Pro avrà un nuovo scanner LiDAR

I nuovi modelli di iPhone 15 Pro presenteranno un modulo fotografico rinnovato e uno scanner LiDAR di ultima generazione: a riportare questo dato ci ha pensato l’analista di Apple Ming-Chi Kuo.

Scopriamo infatti che Sony sarà la compagnia che sostituirà sia Lumentum che WIN Semi nella fornitura dei componenti per lo scanner LiDAR dei nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max.

iPhone 15 Pro: cosa è emerso di nuovo?

Da una serie di tweet condivisi sul web infatti, leggiamo che il sistema ToF di Sony consuma meno batteria rispetto a quello che troviamo oggi nel LiDAR presente in iPhone 14 Pro. Con una maggiore efficienza energetica infatti, i telefoni next-gen di Apple saranno in grado di garantire un’autonomia semplicemente mostruosa. Inoltre, il LiDAR offrirà maggiori performance con un consumo energetico ridotto.

In ultima istanza, l’analista Kuo ha dichiarato che il nuovo LiDAR potrebbe anche disporre delle medesime funzionalità viste con la fotocamera principale. Pensiamo alla Night Mode e all’autofocus, ma questo andrà anche a vantaggio degli utilizzi con realtà aumentata al seguito.

Intanto, in attesa del nuovo modello, se volete fare un buon affare, vi suggeriamo l’acquisto di iPhone 14 Pro da 128 GB in colorazione Dark purple, a soli 1229,00€, spese di spedizione incluse. Il device è in sconto su Amazon e ci sono tanti vantaggi esclusivi. Citiamo la consegna celere, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate, ma non solo. Si può usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata con il rivenditore ma anche di quella di Apple che è valida per un anno presso qualsiasi Apple Store del mondo. Dulcis in fundo, avrete anche la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto del device. A questo prezzo, iPhone 14 Pro è da comprare al volo; ci sono quattro elegantissime colorazioni tra cui scegliere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.