iPhone 15 Pro avrà un inedito design (FOTO)

iPhone 15 Pro e Pro Max potrebbero presentare un inedito design; a dirlo è un nuovo report emerso in rete in queste ore. Fra le altre cose, i primi rumors sui nuovi modelli hanno iniziato ad emergere in rete già da tempo.

Abbiamo visto da poco iPhone 14 Pro e 14 Pro Max ma sono ancora introvabili. Sono in commercio da poco tempo ma sono poco reperibili a causa della domanda elevatissima e per via delle proteste in Cina a Foxconn. I rumors sulla gamma next-gen però, hanno iniziato a spuntare da un po’. Scopriamo ora che l’estetica sarà tutta nuova, di nuovo.

iPhone 15 Pro: cosa sappiamo ad oggi?

Nel corso dell’ultima indiscrezione abbiamo appreso che iPhone 15 (ipotizziamo il Pro) presenterà un nuovo linguaggio di design; questo potrebbe essere un elemento molto apprezzato dai fan del brand visto che è dal 2020 che non vediamo un’estetica rinnovata, se non consideriamo la Dynamic Island di iPhone 14 Pro.

Il rapporto appena emerso afferma che ci sarà un pannello posteriore con angoli stondati e non una back cover flat e spigolosa come quella che abbiamo visto con i modelli precedenti. Il design è ancora un mistero ma questo è quanto è emerso.

Dal web, grazie al sito di PhoneArena, possiamo anche vedere un primo render del device (lo abbiamo allegato poco sopra): Vediamo che lo schermo sarà flat (lo intuiamo, per meglio dire), mentre posteriormente si notano degli angoli stondati che potrebbero rendere più agevole la presa, anche se forse, anche più scivolosa. Ricorda molto iPhone 2G, se ci fate caso, ma anche iPhone 5C (ma con una cover in policarbonato colorata).

Ad ogni modo, si tratta di render CAD non ufficiali; sono concept che lasciano il tempo che trovano, ecco perché vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con “un pizzico di sale”. Infine, si ipotizza un telaio in titanio in grado di rendere più leggeri i device. Tutte queste novità potrebbero essere allocate solo alla gamma Pro (e Ultra?); le versioni standard potrebbero avere anche il “vecchio” design con un pannello a 60 Hz con Dynamic Island al seguito. Ci aspettiamo infine, un processore a 3 nanometri (l’Apple Bionic A17) e una porta USB Type-C al posto della Lightning.

