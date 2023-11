iPhone 15 Pro: a QUESTO PREZZO diventa il vero AFFARE del Black Friday (-145€)

Il periodo del Black Friday è già iniziato e la nuova offerta eBay dedicata ad iPhone 15 Pro lo conferma. Lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 1.094 euro invece che 1.239 euro, con uno sconto di 145 euro ottenibile grazie all’aggiunta del codice sconto NOVEDAYS nell’apposito campo prima di completare il pagamento. È anche possibile acquistare lo smartphone con un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. La promozione è accessibile, per un periodo di tempo limitato, tramite il link qui di sotto.

iPhone 15 Pro: con quest’offerta scende al minimo storico

La scheda tecnica di iPhone 15 Pro non ha certo bisogno di presentazioni: ci troviamo di fronte, infatti, a uno degli smartphone più completi sul mercato. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con la Dynamic Island oltre al nuovo SoC Apple A17 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm.

Le prestazioni sono eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore oltre che l’immancabile sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da parte di Apple, e in grado di garantire l’accesso a tutti i servizi Apple.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro con un prezzo scontato di 1.094 euro. Lo sconto è ottenibile grazie al codice promozionale NOVEDAYS, da aggiungere al carrello prima di completare l’acquisto. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. La consegna è gratuita. La promozione resterà disponibile solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.