iPhone 15 Pro (256GB) in offerta al MINIMO STORICO: anche a rate a tasso zero

Amazon rinnova l’offerta su iPhone 15 Pro da 256GB. Questo taglio dello smartphone di ultima generazione Apple può essere tuo con uno sconto di 140 euro. Ma c’è una importante novità: scegliendo il metodo di pagamento Cofidis al momento del checkout potrai pagarlo in comode rate personalizzate a tasso zero. Ammortizzi la spesa e ti porti a casa un telefono eccezionale.

iPhone 15 Pro: la nuova eccellenza di casa Apple

Grazie al suo corpo in titanio aerospaziale, iPhone 15 Pro offre una combinazione di robustezza e leggerezza senza pari. Il vetro posteriore opaco e la parte anteriore in Ceramic Shield lo rendono più resistente di qualsiasi altro smartphone sul mercato, proteggendolo da schizzi, cadute e polvere.

Il tutto esalta lo splendido display Super Retina XDR da 6,1″ con tecnologia ProMotion che offre un refresh rate fino a 120Hz per prestazioni grafiche impeccabili. Sulla parte superiore, la Dynamic Island i tiene aggiornato in tempo reale, mentre il display always-on ti mostra le informazioni essenziali senza dover sbloccare il telefono.

Al cuore di questo dispositivo c’è il nuovo potentissimo chip A17 per prestazioni eccezionali e un’efficienza senza pari. La GPU di classe Pro offre un’esperienza di gioco immersiva, mentre la batteria dura tutto il giorno, anche con un uso intensivo.

E per gli appassionati di fotografia, con sette obiettivi professionali a disposizione, l’iPhone 15 Pro ti consente di catturare scatti perfetti in ogni situazione. La fotocamera principale da 48MP offre colori intensi e dettagli nitidi, mentre il teleobiettivo 3x ti consente di zoomare sul soggetto per primi piani nitidi da lontano.

Acquista ora il modello da 256GB in offerta su Amazon con 140 euro di sconto. Scegli il metodo di pagamento Cofidis e pagalo anche in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.