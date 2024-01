iPhone 15 Pro (256 GB) al prezzo più basso di sempre su Amazon: è un BEST BUY

Cala ancora il prezzo di iPhone 15 Pro da 256 GB. Lo smartphone di Apple, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.269 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questa variante dello smartphone, disponibile solo in alcune colorazioni, sullo store di Amazon. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere su uno dei box qui di sotto.

iPhone 15 Pro: minimo storico per la variante da 256 GB

La versione da 256 GB di iPhone 15 Pro è, senza dubbio, la versione giusta da prendere di questo smartphone, in grado di abbinare prestazioni al top e dimensioni compatte. Tra le specifiche troviamo il SoC Apple A17 Pro, garanzia di prestazioni di livello assoluto. Da notare anche la presenza di un display OLED da 6,1 pollici, con Dynamic Island.

Lo smartphone è dotato anche di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. C’è poi il sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. Tra le specifiche troviamo anche la possibilità di utilizzare il Face ID oltre al chip NFC per i pagamenti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro da 256 GB al prezzo scontato di 1.269 euro. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere subito all’offerta è possibile fare riferimento al box riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni e solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.