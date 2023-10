iPhone 15 Pro (128 GB) titanio blu: di nuovo DISPONIBILE su Amazon, prendilo ADESSO

Se siete alla ricerca del nuovo melafonino di casa Apple, oggi vi diamo una buona notizia: dopo un periodo di latitanza, il meraviglioso flagship iPhone 15 Pro, nella sua iterazione “color titanio blu” e con 128 GB di memoria interna, è tornato disponibile su Amazon al prezzo consigliato di 1239,00€, spese di spedizione incluse. Noi vi consigliamo di prenderlo immediatamente se siete interessati/e, perché non sappiamo quante scorte vi siano ancora sul noto portale di e-commerce americano. Questo gioiello tende ad andare spesso “sold out” visto che è “il telefono del momento”: non pensateci troppo e fate l’ordine subito, anche perché così arriverà a casa vostra entro pochissimi giorni (in alcuni casi anche in meno di 24 o 48 ore).

iPhone 15 Pro: il top di gamma da comprare oggi su Amazon

Questo smartphone è l’ultimo modello annunciato da Apple: ci troviamo di fronte al device più richiesto dall’utenza e, di fatto, più ambito. Costa 1239,00€, è vero, ma rispetto all’iPhone 14 Pro del 2022, ha un prezzo di listino più basso di 100€; inoltre, con Amazon potrete farlo vostro andando ad ottenere dei vantaggi veramente esclusivi. Partiamo dalla consegna celere presso il vostro domicilio o presso un luogo da voi designato. C’è anche la possibilità di dilazionare l’importo complessivo del device in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito e anche in micropagamenti su base mensile con CreditLine di Cofidis. Il reso è sempre gratuito entro un mese dall’acquisto e si ha diritto ad un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo. Infine, sappiate che si può godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata con il rivenditore.

iPhone 15 Pro da 128 GB in titanio blu è di nuovo disponibile su Amazon: potentissimo, versatile, con uno schermo OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island e ProMotion, processore A17 Pro, porta USB Type-C con velocità Gigabit e fotocamere di punta che girano video in ProRES e scattano foto in ProRAW. Compratelo adesso a 1239,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.