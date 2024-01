iPhone 15 Pro (128 GB): nuovo MINIMO STORICO su Amazon, costa solo 1099€

Clamoroso sconto quello che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso iPhone 15 Pro, il super top di gamma che tutti desiderano, si trova ad un prezzo sensazionale mai visto prima. Di fatto, l’iterazione da 128 GB in colorazione “titanio naturale” sarà vostra con soli 1099,00€, così andrete a risparmiare l’11% sul valore di listino. Capite bene che è una promo da prendere al volo, soprattutto se stavate aspettando il momento perfetto per comprare questa ammiraglia di Apple.

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

Le sue specifiche tecniche le conosciamo tutti: questo è un device piccolo ma potente, compatto ma con un’autonomia degna di nota.Ha uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,1″ con cornici sottili e Dynamic Island, presenta un comparto fotografico con sensore principale da 48 Megapixel che può girare clip video in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES, ma non solo. Realizza immagini in ProRAW, luminose e ricche di dettagli anche al buio. Sotto la scocca troviamo un processore Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri e coadiuvato da un modem 5G sviluppato da Qualcomm. La batteria promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica sfruttando la porta USB Type-C che, a proposito, consente il trasferimento dei dati con velocità Gigabit, o mediante MagSafe e wireless charging.

iPhone 15 Pro viene venduto e spedito da Amazon a 1099,00€ con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. C’è la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di Amazon valida per due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Volendo, sappiate che si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Cosa aspettate? Correte a prenderlo, a questa cifra è un super best buy.

