iPhone 15 Pro (128 GB): l'occasione che aspettavi è QUI

Uno degli smartphone più desiderati dell’ultimo periodo è sicuramente l’iPhone 15 Pro di Apple che, nella sua iterazione color “titanio blu” e con 128 GB di memoria interna, oggi si porta a casa ad un prezzo sensazionale: da 1239,00€ infatti, grazie agli sconti di Amazon, costerà solo 1199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è da prendere immediatamente se siete interessati/e all’acquisto, ma non pensateci troppo. Le scorte potrebbero terminare a breve, o peggio, la promozione dedicata potrebbe finire a momenti. Fra le altre cose poi, sappiate che avrete tantissimi vantaggi con il noto portale di e-commerce americano.

iPhone 15 Pro: il top di gamma da prendere subito

Questo smartphone di Apple è un prodotto speciale: ha uno schermo ProMotion da 6,1″ con cornici sottili e contenute, vanta la Dynamic Island al posto del notch che cela tutti i sensori di nuova generazione, ma non finisce qui. È costruito con materiali nobili e il pannello è protetto dal Ceramic Shield. Posteriormente abbiamo un vetro opaco che supporta la ricarica MagSafe e quella wireless, mentre c’è anche il supporto alla USB Type-C sul frame inferiore. Il frame è in titanio aerospaziale, super resistente e dona al device un look premium senza eguali. Il processore interno poi, è l’ottimo Apple A17 Pro, un chipset avanzatissimo costruito a 3 nanometri. Curiosamente, vi è il pulsante azione al posto del selettore dell’audio, super personalizzabile e comodissimo per chi vuole avviare un’azione rapida.

iPhone 15 Pro viene venduto e spedito da Amazon a soli 1199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: correte a prenderlo e fatelo vostro adesso, ma non pensateci troppo. A questa cifra è veramente imperdibile e avrete anche il reso gratuito fino ad un mese dal momento dell’acquisto e potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.

