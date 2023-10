iPhone 15 Pro (128 GB): lo smartphone più desiderato è di nuovo DISPONIBILE

Se siete alla ricerca del meraviglioso melafonino di casa Apple, il device più cercato e richiesto delle ultime settimane, iPhone 15 Pro, abbiamo una bellissima notizia per voi. Il gadget viene spedito e venduto da Amazon al suo prezzo di listino (1239,00€) ma è disponibile ed è pronto per la consegna. Se lo ordinerete oggi infatti, lo riceverete in pochissimi giorni (anche entro lunedì 30 ottobre 2023) e avrete tantissimi vantaggi al seguito.

In primo luogo, come detto, c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita, in meno di 24 o 48 ore. Non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa. Fra le altre cose, potrete dilazionare l’importo in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis (si tratta di micropagamenti su base mensile con tassi agevolati, senza busta paga), oppure con il sistema interno al portale di Amazon (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero. Se siete interessati/e all’acquisto, non lasciatevi sfuggire questo fantastico gioiello. Non sappiamo quante scorte siano rimaste sul noto portale di e-commerce americano

iPhone 15 Pro (128 GB): il top del momento

Questo smartphone è un vero portento: dispone di una scocca in titanio aerospaziale (nello specifico, il modello che vi segnaliamo è in colorazione blu), ci sono 128 GB di memoria interna, troviamo un processore A17 Pro che spinge anche nei titoli più impegnativi e lo schermo è un bellissimo pannello ProMotion da 6,1 pollici con cornici sottili, Dynamic Island, tecnologia Super Retina XDR e molto altro ancora.

Finalmente arriva la porta USB Type-C con velocità Gigabit per il trasferimento dei dati e il comparto fotografico consente di girare video in ProRES e scattare foto in ProRAW.

Viene venduto e spedito da Amazon a 1239,00€, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire perché a questo prezzo è un vero best buy, ma anche un ottimo investimento per il futuro, soprattutto se lavorate (o avete intenzione di farlo) con i social.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.