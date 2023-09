iPhone 15 Pro (128 GB) in titanio blu: ULTIMI PEZZI, preordinalo adesso!

Da pochissimi giorni Apple ha presentato i nuovi smartphone della linea iPhone 15. Questi device sono stati rivoluzionari sotto moltissimi aspetti; da un lato abbiamo i modelli base (15 e 15 Plus) che offrono prestazioni da “pro” ma costano molto meno. Dall’altro lato però, troviamo i modelli più costosi, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, che sono superlativi sotto tutti i punti di vista. Venerdì scorso l’azienda ha aperto i preorder per questi device e adesso si possono prenotare per l’acquisto.

C’è da dire che moltissimi telefoni sono andati a ruba ed è difficile trovare le iterazioni premium ancora disponibili. Con grande stupore però, stamattina abbiamo visto che il iPhone 15 Pro (la variante con schermo da 6,1″) con 128 GB di memoria interna e in colorazione “titanio blu” è tornato pronto per il preorder al prezzo più basso del web: 1239,00€ e non pagherete nemmeno le spese di spedizione. Fate presto però perché potrebbero esserci pochissime scorte.

iPhone 15 Pro: il top per chi vuole il nuovo melafonino Apple

Questo smartphone di Apple è veramente sensazionale: presenta diverse novità rispetto allo scorso anno. In primo luogo citiamo il titanio aerospaziale che rende il device più resistente e robusto; non di meno c’è una nuova lente tele 5X (solo per il Pro Max, però) che scatta foto e video a 120 mm. Il processore interno A17 Pro assicura prestazioni di altissimo livello anche con i giochi più esosi e impegnativi e in più, abbiamo finalmente la porta USB Type-C per la ricarica con velocità Gigabit (solo con cavi compatibili).

Prenotandolo da Amazon sarete certi che il device arriverà a casa vostra venerdì 22 settembre, il giorno del “Day One”, come lo chiama Apple. Non lasciatevelo sfuggire; alla cifra di 1239,00€ è il melafonino top da comprare su Amazon, siate veloci se volete prenderne uno in titanio blu e con 128 GB di memoria interna.

