iPhone 15 Pro (128 GB): il telefono dei tuoi sogni è qui e lo paghi anche a rate

Se sei alla ricerca di un nuovo melafonino di fascia alta (nello specifico, se sogni un iPhone 15 Pro), sappi che oggi è il tuo giorno fortunato. Il gioiello di casa Apple è infatti disponibile su Amazon al prezzo di listino di 1239,00€, spese di spedizione incluse, ma dispone di altri vantaggi incredibili. Andiamo con ordine e vediamoli insieme.

Prima di procedere nella disamina però, vi ricordiamo che l’iPhone in questione vanta 128 GB di memoria interna, è in colorazione “blu titanio” ed è venduto e spedito da Amazon quindi potrà essere a casa vostra entro pochissimo giorni (in molti casi anche entro 24 o 48 ore); cosa aspettate? Fate presto se siete interessati/e all’acquisto prima che terminino le scorte disponibili.

iPhone 15 Pro: il best buy del momento ad un prezzo top

Questo meraviglioso melafonino di casa Apple, come detto, gode della consegna celere e immediata. Ciò implica che si potrà portare a casa ad un prezzo sensazionale e arriverà presso il vostro domicilio in tempi rapidissimi. Si può poi dilazionare l’importo complessivo in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis (senza busta paga, basta mostrare la patente, il codice fiscale e fornire un IBAN per l’addebito mensile) o con il sistema interno al sito (cinque soluzioni a tasso zero, per gli account abilitati). Avrete accesso a due anni di garanzia con il rivenditore e ad un anno con il costruttore, ma non finisce qui. Sappiate che c’è il reso entro il 31 gennaio 2024 in caso di problematiche o di ripensamenti.

iPhone 15 Pro è il melafonino del momento: è il device che tutti sognano e che finalmente è tornato disponibile su Amazon; ha un processore A17 Pro di fascia altissima, un comparto fotografico di punta che gira video in 4K ProRES e scatta foto in ProRAW, ma non solo. Questo è il top del top, non lasciatevelo sfuggire a 1239,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.