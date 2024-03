iPhone 15 Pro (128 GB): il melafonino da comprare ADESSO (solo 1099€)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta di Apple ma non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 15 Pro che, nella sua iterazione color “titanio naturale”, con 128 GB di memoria interna, si trova su Amazon al prezzo sensazionale di soli 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso; ci sono anche altre configurazioni e altre colorazioni, quindi non pensateci troppo: a questa cifra è un best buy assoluto, anche perché dispone di funzionalità assurde e ha un design minimal e mozzafiato. È leggero, potentissimo, ha un display OLED che si vede benissimo in ogni contesto e in ogni condizione di luce e presenta perfino un chipset a 3 nanometri super performante.

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

iPhone 15 Pro è uno smartphone di casa Apple semplicemente unico nel suo genere; dispone di uno schermo OLED ProMotion Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island e cornici sottili al seguito. È super luminoso: si parla di un picco massimo di 2000 nit, quindi non avrete problemi nell’utilizzarlo sotto la luce diretta del sole. Non di meno è potentissimo: il processore Apple A17 Pro a 3 nanometri garantire performance strepitose anche con i videogame più impegnativi e con 128 GB di memoria interna avrete tantissimo spazio a disposizione per archiviare file, foto, video e canzoni o per installare app e software. Ha una batteria che dura tantissimo e si ricarica mediante USB Type-C o sfruttando la tecnologia wireless e MagSafe, mentre il comparto fotografico di punta assicura immagini e video di qualità.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese quindi non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso: a questa cifra è un vero best buy senza rivali.