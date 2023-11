iPhone 15 Pro (1 TB) titanio naturale: di nuovo DISPONIBILE su Amazon

Se siete alla ricerca del nuovo melafonino di casa Apple e volete il modello di punta dell’azienda, magari con ampio storage al seguito, oggi è il vostro giorno fortunato. iPhone 15 Pro, nella sua iterazione con 1 TB di memoria interna, in colorazione “titanio naturale”, costa 1869,00€ ed è disponibile su Amazon.

iPhone 15 Pro: il best buy del giorno

Certo, il prezzo è alto (di listino) ma con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi. Uno fra tutti? La consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. C’è la possibilità di usufruire del reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 e pensate che si può anche dilazionare il pagamento del device in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito. Vi ricordiamo che avrete diritto ad un anno di garanzia con il costruttore (valido in tutti gli Apple Store del mondo) e a due anni con il rivenditore con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico di Amazon.

Questo smartphone di Apple è eccellente; oltre a disporre di un frame in titanio aerospaziale, vanta una scocca in vetro opaco che assicura una robustezza sempre precedenti e consente di avere la ricarica via wireless o mediante MagSafe. Dispone di un processore A17 Pro e ha a bordo ben 1 TB di memoria interna. Il comparto fotografico è top con un sensore principale da 48 Megapixel che permette di girare in ProRES e c’è la porta per la ricarica con USB Type-C che garantisce il trasferimento dei dati mediante Gigabit. A 1869,00€ questo è l’iPhone più esclusivo da acquistare oggi su Amazon, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.