iPhone 15 Pro (1 TB): di nuovo DISPONIBILE su Amazon, corri a prenderlo

Se siete interessati all’acquisto del nuovissimo iPhone 15 Pro, sappiate che oggi c’è una bella notizia per voi; il dispositivo è tornato disponibile su Amazon con consegna celere e immediata in pochissimi giorni. Ovviamente ciò implica che non dovrete sborsare nemmeno un centesimo per portarvelo a casa; in moltissimi casi, a seconda della vostra regione di appartenenza, si può ricevere anche in 24 o 48 ore. Tuttavia, i vantaggi che si possono avere con il noto portale di e-commerce americano sono davvero tanti; vediamoli insieme. Prima di addentrarci nella disamina di questi ultimi però, facciamo un breve “recap” delle caratteristiche tecniche del melafonino next-gen. Il modello in questione è in colorazione “titanio nero” ed ha ben 1 TB di memoria interna: costa 1869,00€, spese di spedizione comprese.

iPhone 15 Pro: il best buy del giorno

Capiamoci: il dispositivo non è in sconto. 1869,00€ è il prezzo di listino per il modello da 6,1″ con 1 TB di spazio. Tuttavia è di nuovo disponibile e non sappiamo per quanto tempo; le scorte potrebbero essere limitate e potrebbe andare a ruba fra qualche ore. Noi vi invitiamo ad effettuare adesso l’acquisto se siete interessati/e. Non lasciatevelo sfuggire.

Questo è uno smartphone incredibile, dotato di schermo Super Retina XDR ProMotion da 6,1″ con Dynamic Island, cornici sottili e luminosità massima di 2000 nit. Presenta il processore A17 Pro, il modem 5G e tre fotocamere sulla back cover che girano video in ProRES e scattano foto in ProRAW. Si ricarica mediante la porta USB Type-C.

Con Amazon avrete diritto a due anni di garanzia e con Apple ad uno, valido in tutti gli Apple Store del mondo; c’è il reso entro un mese dall’acquisto e si può anche dilazionare l’importo complessivo di iPhone 15 Pro in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non serve neanche la busta paga ma occorre essere maggiorenni. Cosa aspettate? Fate vostro l’iPhone più esclusivo a 1869,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.