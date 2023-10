iPhone 15 Pro (1 TB): di nuovo DISPONIBILE e lo paghi in comode rate con Amazon

Finalmente, dopo pochi giorni di assenza, iPhone 15 Pro è tornato disponibile su Amazon. La versione presente sul noto portale di e-commerce americano è quella in titanio nero con 1 TB di spazio. Certo, costa molto: 1869,00€ ma questo non deve essere un problema perché avrete tantissimi modi per portarvelo a casa senza impattare troppo sul vostro conto corrente. Non di meno, con il rivenditore avrete accesso a una serie innumerevole di vantaggi esclusivi, perciò non perdete troppo tempo e compratelo adesso prima che terminino le scorte. Vi ricordiamo poi che in confezione troverete solo il cavo USB Type-C e il device, oltre alla manualistica e agli sticker di Apple. Il caricatore dovrete comprarlo in separata sede o dovrete utilizzarne uno già in vostro possesso.

iPhone 15 Pro (1 TB): il flagship più esclusivo

Come detto, iPhone 15 Pro è uno smartphone veramente sensazionale, potentissimo, leggero, dotato di features esclusive come un frame in titanio aerospaziale, 1 TB di storage interno (non espandibile, ovviamente), tre fotocamere di punta che girano video in ProRES e scattano in ProRAW, ma non solo. Si ricarica con la porta USB Type-C e trasferisce i dati da e verso un SSD/HDD esterno con velocità Gigabit. Il processore interno è l’ottimo A17 Pro che spinge tantissimo, anche con i titoli più impegnativi come Resident Evil. Insomma, è un vero top in tutto e per tutto, perciò potete star tranquilli. Questo device vi durerà davvero a lungo e sarà supportato per molti anni.

Con Amazon potrete pagarlo in comode rate con il sistema interno al portale (valido solo per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. Altresì, c’è la possibilità di usufruire di CreditLine di Cofidis, andando quindi a pagare piccoli importi mensili (per un massimo di 24 mesi) con un tasso agevolato. Cosa aspettate? Fate vostro oggi il nuovo iPhone 15 Pro in titanio nero da 1 TB a 1869,00€ e le spese di spedizione saranno comprese nel costo del device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.