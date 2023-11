iPhone 15: primo SCONTO UFFICIALE su Amazon

E alla fine è arrivato il primo sconto ufficiale di Amazon per iPhone 15: pochi minuti fa, infatti, il colosso dell’e-commerce ha tagliato il prezzo sul nuovo smartphone di casa Apple portandolo a 929 euro contro i 979 di listino.

iPhone 15: prima offerta ufficiale di Amazon

iPhone 15 si presenta con un design all’avanguardia che unisce eleganza e resistenza. Il robusto telaio è realizzato in vetro a infusione di colore e alluminio, rendendolo a prova di schizzi, gocce e polvere. La parte frontale è protetta dalla tecnologia Ceramic Shield, che lo rende più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1″ è fino a due volte più luminoso in piena luce solare rispetto al suo predecessore.

Se sei un appassionato di fotografia, sarai entusiasta della fotocamera principale da 48MP di questo smartphone. Questa fotocamera scatta immagini ad altissima risoluzione, regalandoti dettagli straordinari. Inoltre, il teleobiettivo 2X di qualità ottica ti permette di comporre inquadrature perfette per i tuoi primi piani, ottenendo risultati di qualità professionale.

iPhone 15 è dotato del potente chip A16 Bionic, che offre prestazioni ultraveloci e funzionalità avanzate come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Nonostante la sua potenza, il chip è incredibilmente efficiente, garantendo una batteria che dura tutto il giorno.

La nuova porta USB-C ti offre la possibilità di utilizzare lo stesso cavo per caricare il tuo iPhone 15, il tuo Mac e persino l’iPad. Inoltre, puoi utilizzare il tuo iPhone 15 per caricare comodamente il tuo Apple Watch o gli AirPods.

