iPhone 15: preordinalo ORA su Mediaworld e sfrutta il TASSO ZERO

Sbrigati perché proprio in questo momento è partita la corsa al preordine del nuovo Apple iPhone 15 su MediaWorld. Questo fantastico smartphone è ora disponibile ai preorder direttamente sul sito della catena. Acquistalo subito scegliendo il modello che preferisci! Il vantaggio è che con MediaWorld puoi approfittare del Tasso Zero anche su questo ordine. Non solo, ma inizi a pagare da Gennaio 2024. Niente male vero?

Proprio qualche giorno fa Apple ha presentato i nuovi modelli. Design leggero e robusto, per i Pro e Pro Max anche in titanio. Nuovi profili smussati e nuovo tasto Azione. Il display raggiunge un’estensione massima rendendo quasi impercettibili i bordi neri. Inoltre, grazie al chip A17 Pro vivi un’esperienza fantastica di gaming e prestazioni a un livello decisamente superiore rispetto ai precedenti della famiglia!

iPhone 15: preordine per tutti a Tasso Zero su MediaWorld

Preordina subito il tuo iPhone 15 su MediaWorld. Ci sono anche gli iPhone 15 Plus in preordine. Per te il Tasso Zero sul tuo acquisto e la possibilità di iniziare a pagare da Gennaio 2024. Finalmente arriva su tutti i modelli la Dynamic Island! Una grande notizia per chi non vedeva l’ora di poterla provare anche sulle versioni non Pro e Pro Max. Le fotocamere principali sono eccezionali, assicurando dettagli potenti e perfetti sotto qualsiasi condizione luminosa.

La batteria di questi nuovi iPhone è ancora più performante, garantendo molte ore di utilizzo in autonomia superando anche abbondantemente la giornata. Ora sui modelli “base” troviamo il chip A16 Bionic per una potenza eccezionale. Perciò non perdere altro tempo! Acquista subito il tuo nuovo iPhone 15 grazie ai preordini di MediaWorld! Inizi a pagare da Gennaio 2024 in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.