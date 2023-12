iPhone 15 Plus: oggi è in super sconto su Amazon, corri a prenderlo

Se sei alla ricerca di un nuovo melafonino e desideri un prodotto ampio e generoso con cui guardare contenuti multimediali, navigare online, amministrare social e, al tempo stesso, vuoi che abbia una batteria di lunga durata, abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze. Non devi cercare oltre perché ciò che farà al caso tuo è sicuramente l’ottimo iPhone 15 Plus che, nella sua iterazione color “giallo”, con memorie interne da 128 GB, costa solo 1079,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 1129,00€. Non perdere troppo tempo e fallo tuo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che la promo speciale finisca.

iPhone 15 Plus: Best Buy con uno sconto importante

Ricordati che con Amazon avrai accesso a tantissimi vantaggi esclusivi; c’è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio (o un luogo da te designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Potrai dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Altresì avrai diritto ad un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e a due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A questa cifra infatti, iPhone 15 Plus non puoi proprio lasciartelo sfuggire ma sii veloce.

Il melafonino è un concentrato di potenza, ma non solo. Dispone di un processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato (lo stesso chipset che ritrovavamo in iPhone 14 Pro Max, per intenderci), ha una batteria che promette due giorni di utilizzo con una singola carica e c’è perfino la fast charge via cavo USB Type-C. Dulcis in fundo, le fotocamere sono eccellenti e ti permetteranno di girare video in 4K HDR Dolby Vision. A soli 1079,00€ non puoi lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.