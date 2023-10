iPhone 15 Plus: il batteryphone che volevi è di nuovo DISPONIBILE

Se stavate aspettando da tempo il nuovo iPhone 15 Plus, oggi abbiamo una buona notizia per voi: il device infatti, da poco presentato sul mercato, è tornato disponibile su Amazon al prezzo di listino di 1129,00€, spese di spedizione incluse. Il modello che vi consigliamo è quello nero con 128 GB di memoria interna.

iPhone 15 Plus: ecco perché acquistarlo

Capite bene che questo è il device della mela con il miglior rapporto qualità-costo, visto che possiede specifiche al top e non costa neanche troppo per quel che vale. Con il noto portale di e-commerce americano poi, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di ripensamenti o gravi problematiche, ma non solo. Avete diritto alla spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano e, come se non bastasse, si può dilazionare l’importo complessivo del prodotto in micropagamenti su base mensile con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero. Fra le altre cose poi, citiamo l’anno di garanzia con Apple e i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Questo è uno smartphone sensazionale, dotato di un processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, con un frame in alluminio e un vetro satinato sulla back cover che supporta la ricarica wireless e quella MagSafe. Non di meno, lo schermo è un bellissimo pannello Super Retina XDR da 6,7 pollici con Dynamic Island e cornici sottili. La batteria è ottima: con una singola carica farete senza problemi anche due giorni di utilizzo intenso. Infine, il comparto fotografico è composto da due sensori (uno da 48 e uno da 12 Megapixel) che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto bellissime al buio. A 1129,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

