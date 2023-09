iPhone 15 Plus: il batteryphone che dovete prenotare ADESSO

Da pochissimi giorni Apple ha tolto i veli alla nuova line-up di punta; gli iPhone 15 sono finalmente fra noi. O meglio, forse dovremmo dire che sono “quasi fra noi”, visto che arriveranno sul mercato venerdì ma sono già disponibili al preorder. Molti modelli sono andati a ruba, ma ne è rimasto ancora qualcuno. Nello specifico, vi vogliamo segnalare iPhone 15 Plus, il batteryphone del gruppo, che si trova a 1129,00€, spese di spedizione incluse. Il costo è veramente interessante anche perché è un iPhone 14 Pro senza AOD e ProMotion, ma costa molto meno. È più aggiornato ed è dotato di features all’avanguardia. Non avendo lo schermo con refresh rate dinamico poi, ci aspettiamo un’autonomia esagerata e i primi test condotti in rete in queste ore sembrano confermarlo. Come detto, il prodotto che vi suggeriamo di acquistare lo troverete sul noto portale di e-commerce; è in colorazione verde e dispone di 128 GB di memoria interna.

iPhone 15 Plus: il device che stavate aspettando

Questo gioiello si presenta quindi come un best buy assoluto: è destinato a conquistare il mercato divenendo, in poco tempo, un prodotto vendutissimo e apprezzatissimo da tutti gli utenti. Ha uno schermo generoso e dimensioni importanti, ma dalla sua, dispone di una batteria che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica. Il pannello è da 2000 nit ed è dotato della tecnologia OLED, con cornici sottili e Dynamic Island al posto del notch.

Ottimo il comparto fotografico che si rinnova con due sensori premium ereditati dal fratellone top dello scorso anno, iPhone 14 Pro Max. C’è una main camera da 48 Megapixel che gira video in 4K HDR ProRES e una ultrawide da 12 Mpx super risoluto e luminosa. Con un prezzo di 1129,00€ questo iPhone 15 Plus è destinato a diventare, in poco tempo, una scelta eccezionale per gli utenti che vogliono un melafonino dall’autonomia esagerata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.