iPhone 15 Plus: confermata la Dynamic Island (FOTO)

In queste ore sono trapelati online i primi render ufficiali relativi ai nuovi iPhone 15 Plus di Apple. Dalle immagini vediamo chiaramente che i dispositivi disporranno della Dynamic Island, il nuovo elemento iconico della gamma Pro dello scorso anno.

Mancano ancora diversi mesi al debutto dei melafonini next-gen di Apple, eppure stiamo apprendendo notizie importantissime sui device in questione. Verosimilmente, adesso, grazie ad una fuga di notizie condivisa dal noto portale 9to5Mac, scopriamo che iPhone 15 Plus godrà di un design differente (almeno sul pannello anteriore). Posteriormente infatti, sarà molto simile alla generazione attuale.

iPhone 15 Plus: tutto quello che è emerso

Il nuovo modello di iPhone 15 Plus avrà quindi la Dynamic Island, stando a quanto riportano i render online. Si tratta di un grosso update sostanziale rispetto alla generazione precedente e pare che anche le cornici saranno ridotte. Se i modelli Pro e Pro Max avranno la curvatura sui lati, i modelli standard invece, saranno flat. Non mancherà il solito modulo con due ottiche e un flash LED. Sulla parte inferiore poi, troveremo una USB Type-C.

Secondo altre indiscrezioni scopriamo che Apple fornirà la certificazione MFI sui cavi USB Type-C; in poche parole, i vostri cavi che usate per caricare altri device (Android, Switch e altri) non saranno compatibili con la ricarica di questa ammiraglia. Le dimensioni saranno di 160,87 mm x 77,76 mm, con soli 7,81 mm.

Infine, citiamo la presenza del processore Apple Bionic A16 sotto la scocca, con 6 GB di memoria RAM e storage veloce fino a 512 GB. La batteria sarà ancora più generosa e questo implica che ci troveremo di fronte al batteryphone più incredibile del mercato.

Nell’attesa del nuovo modello, vi suggeriamo l’acquisto di iPhone 14 (128 GB) color Mezzanotte, a soli 899,00€ su Amazon con spese di spedizione incluse. È in super sconto, perciò approffitatene adesso.

