iPhone 15 Plus a 999€: a questa cifra è il miglior BATTERYPHONE da comprare (-12%)

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota. L’ottimo iPhone 15 Plus, il batteryphone di punta di casa Apple, si porta a casa ad un prezzo sensazionale. Di fatto scende sotto la soglia dei 1000€, andando ad occupare una fascia di mercato privilegiata e andando così ad aggredire i competitor. Lo pagherete solo 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di dilazionare l’importo totale del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale (cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati).

C’è la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella del rivenditore con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto, non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili o per quanto ancora durerà l’offerta. Un risparmio così elevato, pari al 12% sul valore di listino, non si era mai visto: il modello in sconto è quello nero da 128 GB di memoria interna.

iPhone 15 Plus: ecco perché dovete prenderlo adesso

iPhone 15 Plus da 128 GB è uno degli smartphone di Apple più riusciti degli ultimi anni; presenta l’ottimo processore Apple Bionic A16 con modem 5G, lo stesso chipset che ritroviamo nelle ammiraglie dello scorso anno. Il display è un pannello OLED Retina da 6,7″ super risoluto con cornici sottili e Dynamic Island al seguito e dispone poi di una batteria capiente e generosa che promette fino a due giorni di autonomia con singola carica. Questa, a proposito, si ricaricherà mediante wireless, via MagSafe o con la porta USB Type-C.

Il comparto fotografico è spettacolare e assicura degli scatti degni di nota, ricchi di dettagli grazie al nuovo algoritmo per l’HDR; i video poi, saranno sempre luminosi e di qualità cinematografica. Ci sono solo due lenti (wide e ultrawide) ma si possono comunque realizzare clip e foto con zoom 2X. iPhone 15 Plus a soli 999€ è da comprare immediatamente; a questa cifra su Amazon, con consegna celere, è da prendere al volo.

