iPhone 15 Plus (256 GB): il BATTERYPHONE che dovete prendere oggi

Uno dei migliori batteryphone del momento è sicuramente il nuovissimo iPhone 15 Plus che, nella sua iterazione con 256 GB di memoria interna e in colorazione nera, costa solo 1259,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Questo è un device uscito da pochissimo sul mercato (di fatto è stato annunciato neanche un mese e mezzo fa) ma è divenuto – in pochissime settimane – uno dei prodotti più richiesti dall’utenza. Non è difficile capirne le ragioni: è uno smartphone generoso, in tutto e per tutto, con uno schermo grande e risoluto da ben 6,7 pollici, con un processore di prim’ordine (lo stesso chip che ritroviamo in iPhone 14 Pro Max, per intenderci), un comparto fotografico aggiornato e ricco di features e, infine, con una batteria che promette un’autonomia degna di nota (anche due giorni con una singola carica). Senza dimenticare che si ricarica via USB Type-C, con la wireless charging o con la tecnologia MagSafe.

iPhone 15 Plus: è il device che dovete comprare oggi

Il meraviglioso iPhone 15 Plus è un prodotto sensazionale, leggero, generoso, con uno schermo Retina OLED da 6,7 pollici con Dynamic Island. Ha anche un picco di luminosità massimo di 2000 nit, dispone di cornici sottili e ha un frame in alluminio satinato. La back cover in vetro (anch’esso satinata) non lascia ditate ed è piacevole al tatto e alla vista. La colorazione che vi proponiamo noi poi, è quella nera, assolutamente elegante e di pregio. Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A16, lo stesso chip che è presente in iPhone 14 Pro Max. Il comparto fotografico è stato aggiornato e ora presenta la nuova lente da 48 Megapixel con algoritmo di ultima generazione. Gira video in 4K HDR Dolby Vision e scatta foto ottime anche al buio.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo di 1259,00€, non lasciatevelo sfuggire: è un best buy unico che vi consigliamo di prendere immediatamente se siete interessati.

