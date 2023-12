iPhone 15 Plus (128 GB): sconto del 3% e arriverà PRIMA DI NATALE

Clamoroso sconto quello che vi stiamo segnalando oggi su Amazon per questo prodotto sensazionale: il meraviglioso iPhone 15 Plus, nella sua iterazione nera con 128 GB di memoria interna costa solo 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese grazie alle offerte folli presenti sul noto portale di e-commerce americano. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che sia troppo tardi; ci sono altre colorazioni in promozione ma questa, a nostro avviso, è la più elegante (e versatile). Inoltre, sappiate che se lo ordinate oggi, arriverà a casa vostra entro 24 o 48 ore grazie al servizio di Prime. In altre parole, sarà da voi prima di Natale.

iPhone 15 Plus: lo smartphone più desiderato

Questa particolare iterazione di iPhone 15 si contraddistingue per la presenza di uno schermo generoso, ma soprattutto per la batteria generosa disposta sotto la scocca del telefono. La cella energetica presente a bordo infatti, è capiente e promette un giorno e mezzo di autonomia con una singola carica (anche due, con un utilizzo mediamente intenso) e si ricarica in un lampo tramite la porta USB Type-C. Vanta poi un processore Apple Bionic A16, lo stesso chipset di punta che avevamo nelle ammiraglie del 2022.

C’è uno schermo OLED Retina con Dynamic Island e cornici sottili e contenute che assicura una visione dei contenuti assurda ed ha anche una luminosità di picco di 2000 nit. La main camera è una lente da 48 megapixel che gira video in 4K e scatta fotografie nitide anche al buio. Vi è il supporto al MagSafe o alla ricarica wireless. A soli 1099,00€, questo è il miglior melafonino da prendere oggi su Amazon se desiderate un prodotto grande, con una batteria top, perfetto per lavorare con i social media o per navigare online. Fate presto prima che termini la promo dedicata o prima che finiscano le scorte. C’è il reso gratuito e abbiamo due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.