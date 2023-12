iPhone 15 Plus (128 GB): il BATTERYPHONE in super sconto su Amazon, compralo ADESSO

Se siete alla ricerca di un batteryphone di alto profilo, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 15 Plus che, nella sua iterazione con 128 GB di memoria interna e in colorazione nera, costa solo 1079,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra si presenta come un terminale eccellente sotto tutti i punti di vista.

iPhone 15 Plus: non lasciatevelo sfuggire

Costa tanto, è vero, ma è un’ammiraglia di prim’ordine con un design all’ultimo grido, un chipset di livello “pro”, ha una scocca in alluminio e una back cover satinata che supporta la ricarica wireless e MagSafe, ma non solo. Le fotocamere sono di pregio e troviamo perfino un nuovo sensore evoluto da 48 megapixel con un algoritmo di ultima generazione che permette di fare fotografie nitide, contrastate, con un HDR ricco di dettagli e prive di rumor. Ottimo anche i video in qualità cinematografica e in 4K HDR Dolby Vision con tante chicche software. La sua killer feature principale però è la batteria che promette prestazioni e performance strepitose; con una singola carica potrete fare anche due giorni di autonomia.

Grazie agli sconti folli di Amazon potrete portarvelo a casa con tanti vantaggi esclusivi; partiamo dalla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si può usufruire del reso gratuitamente fino al 31 gennaio 2024 in caso di gravi problematiche o di ripensamento e avrete accesso a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. C’è poi la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo. Dulcis in fundo, sappiate che si può dilazionare l’importo complessivo di 1079,00€ grazie al meccanismo di CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero.

