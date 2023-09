iPhone 15: oggi lo paghi anche in comode rate senza busta paga

Oggi vogliamo parlarvi di iPhone 15, il super flagship di nuova generazione di casa Apple che costa solo 979,00€; diciamo “solo” perché, rispetto allo scorso anno, il costruttore di Cupertino ha ridotto il prezzo di listino. Una mossa simile non accadeva da tantissimi anni; unitamente a ciò, però, ha migliorato il modello entry-level della gamma e lo ha dotato di features da “Pro”. Infatti, secondo noi è il miglior telefono della mela da comprare oggi, ma non lasciatevelo sfuggire.

Ci sono le spese di spedizione comprese nel costo del prodotto e questo implica che non dovrete spendere un singolo centesimo per portarvelo a casa; altresì avrete la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Fra le altre cose poi, segnaliamo che si può dilazionare l’importo dello smartphone in comode rate.

iPhone 15: non lasciatevelo sfuggire

Come detto, iPhone 15 si può acquistare con il pagamento dilazionato; questo significa che l’importo di 979,00€ verrà suddiviso in cinque soluzioni a tasso zero (se si possiede un account compatibile), d’altro canto si potrà usufruire di CreditLine di Cofidis che dividerà il prezzo in micropagamenti mensili. Non servirà in alcun caso la busta paga; ciò che occorre è una fotocopia della patente (sì, bisogna essere maggiorenni) e del codice fiscale. That’s it. Si potrà scegliere la durata del finanziamento con un tasso agevolato.

iPhone 15 è un vero best buy senza compromessi e paragoni; dispone di un processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, ha uno schermo da 2000 nit da soli 6,1 pollici Super Retina XDR, con cornici contenute e Dynamic Island al seguito. Infine, ci sono due fotocamere potentissime (da 48 e 12 Megapixel) che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto incredibili in ogni condizione di luce. La batteria dura tantissimo e si ricarica con la porta USB Type-C. A soli 979,00€ non potete lasciarvi sfuggire questo gioiello.

