iPhone 15: nuovo MINIMO STORICO con il Black Friday di Amazon

È il momento di comprare il nuovo iPhone 15: in questo momento, infatti, è disponibile una nuova offerta Amazon che, in occasione del Black Friday, taglia il prezzo dello smartphone di Apple, ora acquistabile al prezzo scontato di 899 euro anziché 979 euro. La promozione è disponibile per diverse colorazioni ed è accessibile tramite il box qui di sotto.

iPhone 15 in offerta: è al minimo storico su Amazon

Il nuovo iPhone 15 è, in questo momento, uno dei migliori smartphone da comprare, in termini di rapporto qualità/prezzo. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici, arricchito dalla nuova Dynamic Island, oramai non più esclusiva delle versioni Pro, a cui si affianca il potente SoC Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato da iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Tra le specifiche, inoltre, c’è una doppia fotocamera posteriore, arricchita da un nuovo sensore da 48 Megapixel. Il sistema operativo è sempre iOS 17, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple, con tante nuove funzioni pensate per garantire il massimo delle prestazioni. Non manca il Face ID per l’autenticazione e lo sblocco in sicurezza.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 899 euro che rappresenta il nuovo minimo storico per lo smartphone sullo store. Si tratta di un’occasione ottima per acquistare un nuovo iPhone a un prezzo particolarmente conveniente. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto. C’è la possibilità di scegliere tra più colorazioni proposte ora a prezzo scontato. Da notare che sono disponibili anche le versioni da 256 GB e 512 GB di storage.

