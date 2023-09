iPhone 15: la funzionalità nascosta di cui NESSUNO aveva parlato

In queste ore apprendiamo che i nuovissimi iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, essendo dotati di porta USB Type-C, possono ricaricare altri dispositivi della line-up proprio sfruttando la nuova connettività next-gen, ma non solo. Si possono caricare tantissimi altri terminali, anche se la velocità sembra essere limitata a 4.5W.

iPhone 15 può caricare un altro iPhone

Ad effettuare la scoperta ci ha pensato il noto youtuber tech Marques Brownlee che, in un video dedicato ai melafonini appena presentati da Apple, ha mostrato tale feature di cui nessuno aveva mai parlato prima. Utilizzando un cavo USB Type-C con uscita Lightning, si potrà fornire energia ad un iPhone 14 Pro, ad esempio, da un iPhone 15 Pro. Molto pratico e pare che funzioni anche se la batteria del prodotto sorgente è scarica.

Di fatto, i due terminali comunicheranno fra loro e capiranno quale dei due ha meno potenza così da capire come ripartire l’energia. Sarà molto pratico quindi condividere la batteria del vostro iPhone 15 nuovo di zecca (a proposito, lo trovate su Amazon a 979,00€) con un vostro amico che ha il telefono scarico.

Ricordiamo che, con un device Android, anche se possiede la porta USB Type-C ed è dotato di Power Delivery, si può sfruttare la medesima opzione per caricare un melafonino in down. Tuttavia bisogna fare in modo di possedere uno smartphone dotato di USB PD altrimenti non sarà possibile effettuare il tutto. Pensate alla comodità di ricaricare i vostri nuovi AirPods Pro (2023) con USB Type-C direttamente dal vostro iPhone. Come detto in calce, l’unica limitazione riguarda la velocità di ricarica a 4,5W. Noi vi consigliamo di fornire energia a prodotti piccoli come Apple Watch, auricolari TWS, AirPods, smartwatch di altri brand, fitness tracker e così via. La ricarica infatti, avverrà lentamente però è comodissimo sapere che c’è questa possibilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.