iPhone 15: inizia la produzione "di prova"

iPhone 15 entra ufficialmente nella sua prima fase di produzione di prova, secondo quanto apprendiamo. A dirlo è un nuovo report dell’Economic Daily News che riferisce che Foxconn ha intenzione di assemblarlo con largo anticipo.

iPhone 15: Apple farà grandi cambiamenti

Stando alle indiscrezioni contenute nel rapporto infatti, vediamo che il fornitore della mela ha avuto nuove indicazioni da parte della compagnia di Cupertino circa la produzione “di una nuova macchina di prova” per i test del futuro flagship della società. Inoltre, questi macchinari serviranno per introdurre i nuovi prodotti NPI per il gadget. Ovviamente la produzione di massa è prevista in concomitanza del lancio della serie iPhone 15 prevista per settembre, come da tradizione. Riportiamo di seguito una parte del rapporto (in lingua, ma tradotto):

Vale la pena notare che l’NPI del nuovo iPhone quest’anno è leggermente diverso dagli anni precedenti, principalmente perché il divario tra i tempi di produzione di massa degli iPhone nella Cina continentale e in India si ridurrà. Negli anni precedenti, il tempo di produzione di massa dei due luoghi era di circa sei-nove mesi di distanza. L’anno scorso è stato ridotto a due mesi e quest’anno sarà ridotto a poche settimane.

Giusto per chi non lo sapesse, la gamma iPhone 15 dovrebbe presentare ben quattro modelli quest’anno, proprio come in passato. Avremo uno basico da 6,1 pollici, un Plus da 6,7″, un Pro e un Pro max che pare si chiamerà Ultra. Avranno tutti la Dynamic Island, stando agli ultimi rumors. Finalmente vedremo anche la porta USB Type-C che consentirà velocità di trasferimento più elevate ma permetterà all’azienda di adeguarsi agli standard imposti dall’Unione Europea. Non mancherà un telaio in titanio per il Pro/Ultra e pulsanti Taptic Engine.

