iPhone 15 in offerta su Amazon: a 699€ è l'affare del giorno (anche in 5 rate)

iPhone 15 cala di prezzo su Amazon. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 699 euro, con possibilità di scegliere tra diverse colorazioni oltre che di pagare in 5 rate mensili, per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti a rate. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su di un nuovo iPhone con una spesa ridotta. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15: la scheda tecnica

La scheda tecnica di iPhone 15 comprende il SoC Apple A16 Bionic, una garanzia in termini di prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo, oltre che un display OLED da 6,1 pollici, arricchito dalla Dynamic Island. La versione in offerta è quella da 128 GB di storage. A disposizione degli utenti c’è anche la versione da 256 GB oltre a quella da 512 GB.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18, con aggiornamenti costanti da parte di Apple. iPhone 15, quindi, ha tutto quello che serve per poter offrire prestazioni elevate oltre al pieno accesso all’ecosistema Apple con una spesa nettamente inferiore rispetto a iPhone 16 e ai modelli Pro.

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 con un prezzo scontato di 699 euro. C’è anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La promozione è valida solo per un breve periodo e solo per alcune colorazioni dello smartphone di Apple. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il box qui di sotto.