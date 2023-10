iPhone 15 in OFFERTA LIMITATA su eBay: costa solo 869€

Vuoi iniziare il weekend portandoti a casa il nuovo iPhone 15? ora è arrivato il momento di trasformare quel sogno in realtà.

Un’offerta straordinaria su eBay ti permette di acquistare iPhone 15 nella colorazione azzurra con 128GB di memoria interna a soli 869,90 euro, invece dei soliti 979,90 euro. Questo affare è talmente vantaggioso che è limitato nel tempo, quindi affrettati.

iPhone 15 in offerta: la scheda tecnica

Dynamic Island è l’innovazione che ti consente di ricevere notifiche e informazioni in tempo reale direttamente sulla schermata principale. Immagina di poter vedere chi ti sta chiamando, verificare lo stato del tuo volo e molto altro senza dover aprire applicazioni o schermate aggiuntive.

iPhone 15 è un concentrato di innovazione, a partire dal suo design. Realizzato con materiali di altissima qualità, tra cui vetro a infusione di colore e alluminio, è un dispositivo elegante e resistente. È anche a prova di schizzi, gocce e polvere, il che significa che puoi usarlo ovunque senza preoccuparti.

Inoltre, la parte frontale è dotata di Ceramic Shield, che lo rende più resistente di qualunque altro vetro per smartphone. Il display Super Retina XDR da 6,1″ è un vero spettacolo, con una luminosità che può essere fino a due volte superiore a quella di iPhone 14, perfetto anche sotto la luce diretta del sole.

Se sei un appassionato di fotografia, l’iPhone 15 non ti deluderà. La fotocamera principale da 48MP scatta foto ad altissima risoluzione, catturando dettagli incredibili e colori vibranti. Inoltre, grazie al teleobiettivo 2x di qualità ottica, puoi ottenere inquadrature perfette per i tuoi primi piani. La fotografia diventa un’arte, e tu sei il creativo.

Con iPhone 15 anche i ritratti raggiungono un nuovo livello. Le tue foto saranno più dettagliate e con colori più intensi. La messa a fuoco può essere regolata anche dopo aver scattato la foto, per ottenere l’effetto perfetto con un semplice tocco. Questa è la libertà creativa che hai sempre desiderato.

Sotto il cofano, il telefono è alimentato dal chip A16 Bionic. Questo chip ultraveloce abilita funzionalità avanzate come la fotografia computazionale, transizioni fluide della Dynamic Island e la modalità “Isolamento vocale” per chiamate chiare e nitide. Nonostante la sua potenza, il chip è incredibilmente efficiente, garantendo che la batteria duri per l’intera giornata.

Con l’introduzione del connettore USB-C, l’iPhone 15 ti offre una maggiore flessibilità. Ora puoi utilizzare lo stesso cavo per caricare il tuo Mac, l’iPad e il tuo iPhone 15. Inoltre, puoi ricaricare il tuo Apple Watch o gli AirPods direttamente dal tuo iPhone 15. È una comodità che semplificherà la tua vita digitale.

Non lasciare che questa opportunità sfugga. iPhone 15 a questo prezzo eccezionale è un affare che non si presenta spesso. Approfitta di questa offerta limitata su eBay e regalati il telefono che hai sempre desiderato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.