iPhone 15 in OFFERTA FLASH: bastano 794€ per un VERO AFFARE

Le offerte del Black Friday continuano e, in questo momento, c’è una nuova offerta eBay da cogliere al volo per acquistare iPhone 15. Lo smartphone, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 794 euro che rappresenta il minimo storico per il dispositivo (disponibile sull’Apple Store al prezzo di 979 euro). Per ottenere lo sconto è sufficiente aggiungere al carrello il codice promozionale NOVEDAYS che garantisce un risparmio extra. C’è anche la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

iPhone 15 al minimo storico: è un vero affare

Il nuovo iPhone 15 è sempre di più un vero affare: lo smartphone è dotato di una scheda tecnica completa con un display OLED da 6,1 pollici e il SoC Apple A16 Bionic, lo stesso di iPhone 14 Pro. C’è poi una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile e ricco di funzionalità innovative.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15 128 GB al nuovo prezzo minimo storico. Utilizzando il codice sconto NOVEDAYS, infatti, è possibile acquistare il dispositivo con un prezzo scontato di 794 euro invece che a 979 euro.

C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto. La promozione sarà disponibile solo per un breve periodo ed è, quindi, necessario completare rapidamente l’acquisto per beneficiare dello sconto.

