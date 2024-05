iPhone 15 in offerta a 674€: è il nuovo MINIMO STORICO

iPhone 15 conviene sempre di più e, grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAY24, è ora disponibile con un prezzo scontato di 674 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone di Apple che diventa, senza dubbio, il best buy di oggi per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone. Da notare, inoltre, che l’acquisto può avvenire anche con pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 cala al minimo storico: è un affare

Con iPhone 15 si va davvero sul sicuro. Lo smartphone ha tutto quello che serve per garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo e con un rapporto qualità/prezzo al top. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con Dynamic Island, oltre al SoC Apple A16 Bionic, una garanzia di performance elevate. Ci sono poi due fotocamere posteriori, con un sensore principale da 48 Megapixel, e il sistema operativo iOS. La versione in offerta è dotata di 128 GB di storage.

Con la nuova offerta eBay e con il codice sconto PSPRMAY24 è ora possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 674 euro, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Per sfruttare la promozione, destinata a terminare a breve, è sufficiente inserire il codice sconto PSPRMAY24 nell’apposito campo prima di completare il pagamento. In questo modo si otterrà uno sconto extra di 35 euro.