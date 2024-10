iPhone 15: il prezzo cala ancora, è lo smartphone Apple da scegliere oggi

iPhone 15 diventa sempre più interessante: con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECHWEEK24, infatti, lo smartphone di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 674 euro. Si tratta di un’occasione unica per poter mettere le mani su di uno smartphone ottimo, completo e ricco di funzionalità. Il rapporto qualità/prezzo, in questo momento, è al top della gamma Apple. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15: tanta qualità e un prezzo ottimo

Scegliere iPhone 15 significa poter contare su di un nuovo iPhone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, molto più conveniente rispetto al più recente iPhone 16. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con Dynamic Island, e il potente SoC Apple A16 Bionic, una garanzia in termini di prestazioni.

Ci sono poi due fotocamere posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel, e non manca il sistema operativo iOS 18, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile. Il modello in offerta è dotato di 128 GB di storage. Da segnalare anche la possibilità di utilizzare il Face ID e di accedere a tutti i servizi Apple.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECHWEEK24, in questo momento, è possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 674 euro, con possibilità di pagare anche in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.