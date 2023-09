iPhone 15 è ancora disponibile: costa solo 979€, compralo ADESSO

Finalmente iPhone 15 è disponibile per l’acquisto; venerdì Apple ha aperto i preordini per questo meraviglioso smartphone e per gli altri terminali della gamma. Purtroppo, alcuni modelli sono già sold out ma per fortuna, la versione base (la più interessante, secondo il nostro punto di vista), c’è ma non sappiamo per quanto ancora. I dispositivi sono tutti in preorder e questo implica che non tarderanno ad andare “sold out”; se siete interessati, vi suggeriamo di prendere il modello da 128 GB in colorazione azzurra. Costa solo 979,00€, spese di spedizione incluse. Fate presto perché le scorte potrebbero terminare presto; ad ogni modo, arriverà a casa vostra non prima di venerdì 22 settembre, come previsto da Apple.

iPhone 15 è il miglior smartphone di fascia alta di Apple

Secondo noi, nonostante siano arrivati i modelli della serie Pro, questo iPhone 15 rimane la scelta perfetta per chi cerca il top senza compromessi. È un iPhone 14 Pro senza schermo ProMotion, semplicemente. Anche l’assenza della terza lente tele 3X viene compensata da un sensore digitale che realizza scatti con zoom veramente incredibili.

Non lasciatevi sfuggire questo gioiello, di fatto. Presenta un processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, vanta un frame in alluminio e un retro in vetro satinato super confortevole durante l’utilizzo con una mano, lo schermo arriva a 2000 nit di luminosità e presenta, finalmente, la Dynamic Island e le cornici sottili e contenute. Fra le altre cose, promette un’autonomia assurda grazie ad una batteria capiente che si ricarica via USB Type-C, con la wireless charging o mediante la MagSafe Technology.

Insomma, a 979,00€ questo iPhone 15 è la scelta ideale se cercate un nuovo top di gamma Apple; viene venduto e spedito da Amazon e c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita: fate presto se siete interessati/e.

