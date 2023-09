iPhone 15 e 15 Pro: i 5 cavi USB C migliori in assoluto (e perché ti servono)

I nuovi iPhone 15 e 15 Pro supportano finalmente lo standard USB C. Nello specifico, il modello standard e quello Plus supportano lo standard 2.0 mentre le versioni Pro e Pro Max si spingono addirittura al 3.0. In dotazione, nella confezione, troverai un cavetto classico da collegare al caricatore che hai già per effettuare la ricarica o al PC per il trasferimento dati. Non è però sicuramente dei più comodi e dei più robusti: finalmente puoi guardarti intorno, scegliendo versioni alternative, più versatili e – soprattutto – utilizzabili di più dispositivi.

Ho scelto 5 modelli, uno più interessante dell’altro, disponibili a prezzo competitivo su Amazon. Scegli quello più adatto alle tue esigenze – sono tutti super robusti – e portalo a casa con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità in promozione è limitata.

Il primo accessorio è un cavo 3 in 1 da ben 100W. Perfetto per la ricarica ultra veloce tramite uscita USB C, offre anche un’uscita Lightning (rapida anch’essa) e una di microUSB. In questo modo, puoi alimentare e ricaricare praticamente di tutto, utilizzando una sola porta USB. Da 1 a 3 dispositivi in contemporanea. Prendilo in promozione a 10,28€.

Lungo 2 metri, questo modello è particolarissimo. Ben 60W di potenza massima e 2 metri di lunghezza innanzitutto, ma anche 3 comodissimi adattatori magnetici multiuso: li inserisci nello smartphone e li lasci sempre all’interno. Quando desideri effettuare la ricarica, tramite meccanismo magnetico, si collegheranno al resto del cavo. Inoltre, l’estremità è in grado di piegarsi a 90 gradi, assecondando i naturali movimenti che fai mentre usi il tuo device e impedendo che la ricarica si interrompa. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 15,19€.

Una delle cose più comode di avere un solo standard USB universale è quello di poter usare un solo cavo per ricaricare di tutto. iPhone, iPad, MacBook, ma anche altri prodotti di elettronica. Per questo motivo, ad esempio io ho optato per un cavo robusto, da ben 100W e – soprattutto – lungo 3 metri! Già, in questo modo posso usarlo per tutto, anche se sono relativamente lontana dal caricatore. Questo modello in corda di nylon, quindi super robusto, lo prendi a 11,04€ soltanto.

Se sei solito usare molto lo smartphone mentre è in carica, questo modello da 60W è quello che ti serve. Il motivo? Semplice: l’angolo di 90 gradi del connettore si allinea con il device e quindi non assume una posiziona innaturale, anche quando lo metti in orizzontale. Super robusto anche lui, lo porti a casa a 10€ circa appena.

Per finire, un modello particolarissimo, ma anche potente e robusto (grazie alla copertura in corda di nylon). L’estremità che si collega al dispositivo da ricaricare integra un display. Grazie a lui, potrai sapere sempre a quanti watt sta caricando, fino a un massimo di 100W (quelli supportati). Prendilo in sconto a 7,93€ soltanto.

Insomma, finalmente puoi sbizzarrirti e abbinare al tuo iPhone 15 il cavo USB C che più ti piace e che meglio risponde alle tue esigenze. Sceglilo su Amazon, pagalo pochissimo e ricevilo con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.