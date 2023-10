iPhone 15 da 256 GB in offerta al MINIMO STORICO: ora costa 939€ (anche a rate)

Il nuovo iPhone 15 da 256 GB cala subito di prezzo ed è protagonista di una promozione da cogliere al volo, con la possibilità di acquisto al prezzo scontato di 939 euro, con un taglio netto rispetto al prezzo dell’Apple Store (-169 euro). Per accedere allo sconto è sufficiente sfruttare la nuova offerta eBay, valida per le colorazioni Nero e Azzurro dello smartphone. Da notare anche la possibilità di acquistare la versione Rosa a 949 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal.

iPhone 15 al minimo storico per la variante da 256 GB

Con iPhone 15 si va sul sicuro: lo smartphone unisce prestazioni eccellenti a dimensioni compatte, risultando uno dei modelli più interessanti sul mercato, in particolare nella variante da 256 GB di storage. Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,1 pollici, con la novità rappresentata dalla Dynamic Island, e presenta anche il chip Apple A16 Bionic, garanzia assoluta per prestazioni eccellenti.

Tra le specifiche troviamo anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel, e il sistema operativo iOS, costantemente aggiornato da Apple con nuove funzioni. Lo smartphone, quindi, ha tutto quello che serve per offrire prestazioni al top con una spesa di gran lunga inferiore a quella dei modelli Pro.

Con questa nuova offerta eBay è, quindi, possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al nuovo minimo storico. Lo smartphone costa 939 euro, con un risparmio netto rispetto al prezzo dell’Apple Store e con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Nero e Azzurro. La versione Rosa costa 949 euro. C’è anche l’opzione per l’acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal.

