iPhone 15 da 256 GB in offerta al MINIMO STORICO: è da prendere subito

iPhone 15 è sempre di più un punto di riferimento per il mercato smartphone e per chi cerca un nuovo iPhone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Grazie a questa nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 256 GB al prezzo scontato di 925 euro, con un taglio di 184 euro rispetto al listino. L’offerta è accessibile utilizzando il codice sconto NOVEDAYS. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate mensili, grazie a PayPal. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 15 da 256 GB: al minimo storico è un best buy

In questo momento, iPhone 15 da 256 GB è lo smartphone di Apple con il rapporto qualità/prezzo maggiore. Tra le specifiche troviamo il SoC Apple A16 Bionic, già utilizzato dagli iPhone 14 Pro e Pro Max e garanzia di prestazioni al top, in tutti i contesti di utilizzo.

Da notare anche un display OLED da 6,1 pollici, con la Dynamic Island proposta anche dai modelli Pro, e una doppia fotocamera posteriore. C’è poi il sistema operativo iOS che garantisce un accesso completo a tutti i servizi Apple.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 256 GB al prezzo scontato di 925 euro. L’offerta consente di ottenere uno sconto di 184 euro sul prezzo dell’Apple Store, portando lo smartphone al nuovo minimo storico.

C’è anche l’opzione per l’acquisto in 3 rate con PayPal. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto dedicato a iPhone 15 sarà attivo solo per un breve periodo. Il codice NOVEDAYS, infatti, è utilizzabile solo entro il prossimo 19 di novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.