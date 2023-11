iPhone 15 da 256 GB: a QUESTO PREZZO è da prendere subito (anche a rate)

iPhone 15 diventa sempre più interessante e con la nuova offerta eBay è disponibile al prezzo scontato di 979 euro per la variante da 256 GB. Lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Si tratta di una promozione davvero conveniente: a questo prezzo, infatti, trovare un iPhone così completo con 256 GB di storage è molto difficile. Per accedere alla promozione basta seguire il link riportato qui di sotto.

iPhone 15: con quest’offerta è da prendere subito

La scheda tecnica di iPhone 15 non ha punti deboli. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato da iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Questo chip riesce a garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo, risultando la soluzione giusta per la maggior parte degli utenti. Da segnalare anche un display OLED da 6,1 pollici, con la nuova Dynamic Island, oltre a una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo, invece, è iOS 17.

Con questa nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 256 GB al prezzo scontato di 979 euro. Si tratta di un’opportunità da non farsi sfuggire: questa versione con più memoria interna risulta essere decisamente più “comoda” da utilizzare rispetto a quella da 128 GB, soprattutto per chi pianifica di tenere lo smartphone per diversi anni. C’è poi la possibilità di completare l’acquisto anche con un pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto è disponibile solo per un breve periodo di tempo e le unità acquistabili sono poche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.