iPhone 15 con 160€ di sconto: prezzo SBRICIOLATO, pochi pezzi

Il nuovissimo, bello e potente iPhone 15 è in mega sconto su eBay. Un’occasione inaspettata, considerando che si tratta di uno smartphone di punta, appena presentato.

Non perdere la straordinaria occasione del momento, risparmia oltre 160€ e porta a casa l’edizione con 128GB di storage a 817€ circa appena. Completa al volo il tuo ordine, se non è già finito, lo ricevi in modo veloce e gratuito. Disponibilità limitatissima.

Bello, potente e unico nel suo genere. Ultra veloce la connettività, grazie al supporto al 5G, e ultra potente nelle prestazioni. Merito dell’incredibile processore e dell’eccellente sistema operativo a bordo.

Straordinaria fluidità in ogni operazione, dalla più leggera alla più pesante. Ottime prestazioni fotografiche e spettacolare design. Eccellente integrazione all’interno dell’ecosistema dei prodotti. Insomma, tutti i vantaggi di un melafonino, amplificati da un modello di ultima generazione.

Non perdere la straordinaria occasione di risparmiare 160€ su eBay e prendi iPhone 15 in edizione con 128GB di storage a 817€ circa: completa adesso l’ordine per chiudere un ottimo affare. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, ma la disponibilità residua è limitata a pochi pezzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.