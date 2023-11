iPhone 15 cala ancora: ora costa 784€, è un VERO AFFARE (-195€)

Continua il calo di prezzo di iPhone 15. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 784 euro con un risparmio di 195 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. Lo sconto è garantito dalla nuova offerta eBay e dal codice sconto NOVEDAYS da aggiungere direttamente al carrello. È anche possibile completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Lo sconto riguarda le colorazioni Nero, Giallo e Blue. La promozione è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

iPhone 15 è in offerta al minimo storico

In questo momento, iPhone 15 rappresenta lo smartphone da comprare, considerando un prezzo in costante calo e specifiche davvero ottime. Il dispositivo è dotato del SoC Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato da iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Il chip garantisce prestazioni sempre elevate e tanta efficienza.

Da notare anche una doppia fotocamera posteriore e il display OLED da 6,1 pollici con la nuova Dynamic Island. Il sistema operativo è, naturalmente, iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. La versione in offerta è dotata di 128 GB di storage.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 784 euro. Lo sconto, ottenibile grazie all’aggiunta del codice NOVEDAYS nell’apposito campo del carrello, è accessibile per le colorazioni Nero, Giallo e Blue dello smartphone.

La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. Il codice sconto, infatti, è disponibile fino al prossimo 19 di novembre. In questo momento, grazie a 195 euro di sconto rispetto al suo prezzo di listino, iPhone 15 rappresenta un vero e proprio best buy da comprare subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.