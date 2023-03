iPhone 15 avrà una porta USB Type-C, ma non sarà un bene

Il nuovo iPhone 15 presenterà la porta USB Type-C, ma questa potrebbe non essere una buona notizia. Come molti di voi sapranno, la serie di punta di casa Apple sarà lanciata entro la fine dell’anno. Si dice che l’OEM di Cupertino adotterà lo standard per la ricarica Type-C, ma questo potrebbe diventare un problema, secondo quanto riporta un noto analista di casa Apple.

Ad oggi, solo Apple presenta il formato proprietario Lightning; tutti gli altri brand dispongono invece della porta USB di tipo C. Curiosamente, altri gadget della mela sono già passati a questa tecnologia; pensiamo ai Mac (ovviamente) e agli iPad, ma per quanto concerne telefoni, auricolari e periferiche c’è ancora molto lavoro da fare.

iPhone 15: cosa sappiamo della nuova porta USB Type-C?

Apple sta apportando questi cambiamenti radiali per adeguarsi alle norme imposte dall’Unione Europea; per chi non lo sapesse, l’UE ha varato una Legge che obbliga tutti i produttori di tecnologia ad adottar uno standard unico per la ricarica. I marchi che non si conformeranno a questa decisione, non potranno vendere nel territorio designato. In poche parole, la società di Tim Cook rischia di perdere un mercato chiave se non rispetta la volontà della commissione.

Ecco che quindi i rumors sui prossimi iPhone 15 con USB Type-C si fanno sempre più insistenti; secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Apple adotterà sì la Type-C ma sembra che questa porta avrà alcune restrizioni. La mela potrebbe “sabotare” questa feature, dotandola dello standard Mai (Made for iPhone); per farla breve, i cavi non certificati non saranno compatibili con la ricarica dello smartphone. Non potrete riciclare quelli che usate per caricare iPad Air, la Nintendo Switch e gli altri device che avete in casa per il telefonino di Apple next-gen. Inoltre, la velocità potrebbe essere altresì limitata. Solo la gamma Pro sarà dotata della USB 3.2, mentre iPhone 15 e 15 Plus presenteranno la USB 2.0. Voi cosa ne pensate?

