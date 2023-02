iPhone 15: avrà la porta USB Type-C, anche se...

Il nuovo iPhone 15 di Apple utilizzerà la porta USB Type-C; questo è quanto emerge da un report online da poco giunto in rete. Tuttavia, non si sa nulla dell’eventuale compatibilità del cavo USB C con i prodotti Android.

Siamo a febbraio e mancano ancora diversi mesi alla presentazione dei nuovi melafonini dell’azienda di Cupertino; le indiscrezioni si susseguono senza sosta e i leaks oramai sono onnipresenti su Internet. Ogni giorno apprendiamo nuove informazioni su quelle che saranno le principali caratteristiche tecniche dei telefoni premium della società di Tim Cook.

Scopriamo che sia gli AirPods che gli iPhone verranno aggiornati alla porta USB Type-C e questo segnerà l’abbandono definitivo alla tecnologia Lightning, viste le continue pressioni e regolamentazioni dell’Unione Europea in materia di unificazione degli standard per la ricarica.

iPhone 15: cosa sappiamo della tecnologia USB Type-C?

Con l’arrivo della porta USB Type-C, gli iPhone del futuro si avvicineranno sempre più ai competitor Android. Il cambio di rotta sarà sicuramente una buona notizia per tutti coloro che richiedono, ad alta voce, un unico standard per la ricarica dei propri device. Pensate alla comodità di avere un unico filo in grado di ricaricare tutto. Semplicemente magico. Avvicinarsi ad Android però, non significa “diventar compatibile con i rivali”.

Stando a quanto riportato dal Mobile China News, la decisione del cambio di porta di Apple potrebbe essere una mossa fatta quasi esclusivamente per soddisfare le richieste dell’Unione Europea. Se l’azienda non si conformerà a questo standard entro il 2024, non potrà vendere i suoi telefoni nel nostro continente. Inoltre c’è da dire che la tecnologia next-gen consentirà di avere velocità di trasferimento dati più elevate.

Ovviamente gli smartphone di Cupertino non potrebbero diventar compatibili con i rivali Android; il motivo è semplice. Apple manterrà i propri dati riservati e sicuri, visto che il tema della “chiusura dell’ecosistema” è uno dei punti salienti dell’intera compagnia, anche se viene criticato da molti utenti che vorrebbero un’apertura come quella del robottino verde. Ad ogni modo, dobbiamo aspettare qualche mese per avere la risposta alle nostre domande e ai nostri dubbi. Nell’attesa, vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 (128 GB) su Amazon a soli 899,00€.

